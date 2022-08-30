В Башкирии разыскивают пропавшую 18-летнюю Марию Петрову

В Башкирии волонтеры разыскивают пропавшую без вести Марию Петрову из Бижбуляка.

Портал «Мой Башкортостан» сообщает, что Мария ушла из дома в селе Бижбуляк 29 августа. После этого она не выходила на связь с родными и близкими. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

Приметы пропавшей – рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-каштановые, карие глаза.

Во что была одета Мария в день пропажи – неизвестно.

Если вы знаете, где сейчас может находиться пропавшая Мария Петрова из Бижбуляка, пожалуйста, сообщите об этом по телефону волонтеров сообщества БашРегионСпас – 8 937 3 102 112 или по бесплатному номеру 102.