Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе из-за нарушения концентрации диоксида серы на три месяца закрыли «Бургер Кинг» на проспекте Октября.

Началась история закрытия ресторана быстрого обслуживания с внеплановой проверки Роспотребнадзора. В ведомство обратился местный житель, который пожаловался на неприятный запах рядом с рестораном.

Эксперты выяснили, что во время работы кухни заведения нормы предельно допустимой концентрации диоксида серы в воздухе превышаются от 3,5 до 10 раз. В квартире жильцов они превышены в 1,5 раза. Вскоре работу ресторана временно приостановили.

30 августа стало известно, что работу заведения приостановили на три месяца – с 25 августа 2022 года.

Напомним, что в 2019 году закрывали еще один уфимский ресторан «Бургер Кинг». Тогда на заведение общепита пожаловались жильцы дома рядом с остановкой «Фирма Мир».