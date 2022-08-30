На самом крупном кладбище Уфы убрались только после вмешательства прокуратуры

Иллюстративное фото Фото: Администрация Уфы

На кладбище «Северное» в Уфе убрали мусор только после вмешательства прокуратуры.

Неприятная ситуация произошла на главном погосте башкирской столицы. В прокуратуре Башкирии нашли фотографии кладбища с переполненными мусорными контейнерами и захламленной территорией вокруг.

Началась проверка, после которой начальника одного из отделов уфимского «Комбината спецобслуживания» привлекли к административной ответственности. В итоге прокуратура смогла добиться очистки территории вокруг мусорной площадки кладбища.