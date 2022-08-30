В Белорецке начали рассматривать дело Галины Сафоновой, которую мог довести до суицида ее друг.

Странная ситуация произошла в сентябре 2021 года. Под окнами многоэтажки в Белорецке нашли тело местной жительницы Галины Сафоновой. В причастности к гибели фельдшера скорой сразу заподозрили Дмитрия В., с которым она была в близких отношениях. Примечательно, что Галина погибла под окнами дома бабушки Дмитрия – она пришла к ней в квартиру сделать укол. У Галины остались двое детей, которых сейчас воспитывает ее пожилая мама. Женщина уверена, что ее дочь не могла самостоятельно уйти из жизни.

Накануне в белорецком суде прошло первое заседание по делу о гибели Галины. Ее приятель Дмитрий изначально фигурировал в нем как свидетель, но позже его переквалифицировали в подозреваемого. Уголовные дела были возбуждены по факту доведения до суицида и истязаниях. Мужчина свою вину не признал.

Близкие Галины предполагают, что отношения Галины и Дмитрия были непростыми. Женщина часто жаловалась на насилие со стороны приятеля. В разговоре с подругами иронично жалела, что ее не убил друг. Галина предполагала, что ее обидчика накажут только после этого. Также она присылала друзьям фотографии, на которых видны следы от побоев.

Напомним, что в августе 2022 года в Белорецке прогремела история Дины Махияновой – с ней жестоко расправился экс-супруг. У Дины остались двое сыновей.