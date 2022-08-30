Производители зерна в Башкирии за два года получат 1,15 млрд рублей федеральных субсидий

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В 2022 и 2023 годах производители зерна в Башкирии получат на возмещение части затрат федеральные субсидии в размере 558,8 и 595,4 млн рублей соответственно. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщил «Башинформ».

Субсидии также можно будет использовать в том числе и на авансирование посевной кампании. Это значит, что аграрии смогут рассчитывать на поддержку не только по итогам финансового года, но и перед проведением работ, что позволит им заранее закупить необходимое оборудование и сырье.