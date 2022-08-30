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Общество30 августа 2022 17:16

В Башкирии к открытию готовят инклюзивную экотропу

Работы на ней завершат к середине осени
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото предоставлено БФ «Твердая почва»

фото предоставлено БФ «Твердая почва»

Около деревни Пионер в Бирском районе Башкирии к открытию готовят инклюзивную экотропу. Работы по ее благоустройству выполняют мастера благотворительного фонда «Твердая почва» и их подопечные – люди с ментальными нарушениями. Об этом сообщило издание «Республика Башкортостан».

Экологический маршрут растянется на семь километров по лесу, лугам и вдоль реки. Он будет промаркирован: вдоль него установят скамейки, «сухой» туалет, десять информационных и тактильных щитов, а также посадят дубовую и кленовую аллею. На экотропе также создадут аудиопутеводитель для слепых.

Открытие маршрута запланировано на 17 сентября.