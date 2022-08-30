В 2022 году в Башкирии заменят 685 лифтов в 209 жилых домах

В Башкирии в 2022 году заменят 685 лифтов в 209 жилых домах в рамках программы капремонта общедомового имущества Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в 2022 году заменят 685 лифтов в 209 жилых домах в рамках программы капремонта общедомового имущества. Об этом 30 августа сообщили в министерстве ЖКХ республики.

– На сегодняшний день уже запущено в эксплуатацию 452 лифтов в 135 домах, производятся работы по замене 50 лифтов в 150 домах, – передали в ведомстве.

В перечень работ по обновлению лифтов входит ремонт или полная замена оборудования, при необходимости – шахт, машинных помещений, а также элементов автоматизации и диспетчеризации.