Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2022 12:26

В 2022 году в Башкирии заменят 685 лифтов в 209 жилых домах

На данный момент выполнено 65% запланированных работ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в 2022 году заменят 685 лифтов в 209 жилых домах в рамках программы капремонта общедомового имущества

В Башкирии в 2022 году заменят 685 лифтов в 209 жилых домах в рамках программы капремонта общедомового имущества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в 2022 году заменят 685 лифтов в 209 жилых домах в рамках программы капремонта общедомового имущества. Об этом 30 августа сообщили в министерстве ЖКХ республики.

– На сегодняшний день уже запущено в эксплуатацию 452 лифтов в 135 домах, производятся работы по замене 50 лифтов в 150 домах, – передали в ведомстве.

В перечень работ по обновлению лифтов входит ремонт или полная замена оборудования, при необходимости – шахт, машинных помещений, а также элементов автоматизации и диспетчеризации.