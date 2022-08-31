Характер погоды в Башкирии в День знаний, 1 сентября, на фоне падения атмосферного давления будет неустойчивым Фото: Иван МАКЕЕВ

Характер погоды в Башкирии в День знаний, 1 сентября, на фоне падения атмосферного давления будет неустойчивым. Об этом 30 августа предупредили синоптики Башгидрометцентра.

– В отдельных районах республики пройдут кратковременный дожди, возможны грозы. Еще сохранится жаркая погода с температурой воздуха в дневные часы 27-32°, – передали специалисты.

В то же время в Уфе вероятность осадкой ожидается небольшой. Температура воздуха днем составит около 30°.

Ранее «КП-Уфа» писала, какая погода будет в Башкирии в первый месяц осени.