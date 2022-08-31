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Общество31 августа 2022 3:43

Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды в Башкирии 1 сентября

В отдельных районах республики пройдут кратковременный дожди с грозами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Характер погоды в Башкирии в День знаний, 1 сентября, на фоне падения атмосферного давления будет неустойчивым

Характер погоды в Башкирии в День знаний, 1 сентября, на фоне падения атмосферного давления будет неустойчивым

Фото: Иван МАКЕЕВ

Характер погоды в Башкирии в День знаний, 1 сентября, на фоне падения атмосферного давления будет неустойчивым. Об этом 30 августа предупредили синоптики Башгидрометцентра.

– В отдельных районах республики пройдут кратковременный дожди, возможны грозы. Еще сохранится жаркая погода с температурой воздуха в дневные часы 27-32°, – передали специалисты.

В то же время в Уфе вероятность осадкой ожидается небольшой. Температура воздуха днем составит около 30°.

Ранее «КП-Уфа» писала, какая погода будет в Башкирии в первый месяц осени.