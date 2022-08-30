Именем Юрия Шатунова в башкирском интернате назвали кабинет музыки

фото: vk.com // Башкирская республиканская гимназия-интернат №3

В Башкирской республиканской гимназии-интернате №3 в городе Кумертау кабинет музыки назвали в честь певца Юрия Шатунова, рядом со входом в помещение повесили его портрет. Он учился в этом учреждении полгода – с октября 1982 по май 1983 года. Об этом 29 августа сообщила администрация гимназии.

фото: vk.com // Башкирская республиканская гимназия-интернат №3

– В нашей гимназии, как и в любой школе, есть архив, где хранятся классные журналы наших воспитанников, которые учились у нас с 1959 года. Мы бережно к ним относимся, за многими нашими выпускниками мы и поныне следим, гордимся их успехами. Среди них был и Юра Шатунов, – рассказали в учреждении.

Напомним, Юрий Шатунов родился в Кумертау в 1973 году. Он провел там детство. 23 июня музыкант умер от обширного инфаркта. Ранее об идее увековечить память певца говорил мэр города Олег Фролов.