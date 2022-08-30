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Происшествия30 августа 2022 11:09

Прокуратура Башкирии назвала причину массовой гибель пчел в Бакалинском районе

Одно из местных предприятий не предупредило пасеки о химической обработке
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Прокуратура Башкирии выяснила, почему массово погибли пчелы в Бакалинском районе

Прокуратура Башкирии выяснила, почему массово погибли пчелы в Бакалинском районе

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Башкирии выяснила, почему массово погибли пчелы в Бакалинском районе.

По данным правоохранительного ведомства, в июле 2022 года в деревне Новоальметьево одно из сельскохозяйственных предприятий нарушило санитарные требования, не оповестив владельцев ближайших пасек о химической обработке. Как итог – у одного из пасечников погибло сразу 20 пчелосемей.

Прокуратура внесла в адрес сельхозорганизации, главы района и руководителя ветеринарной станции представления с требованием устранить нарушения и впредь их не допускать.