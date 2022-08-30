В Уфе нашли девушку, которая на Volkswagen Polo разъезжала по «Первомайскому» парку

фото: ГИБДД Уфы // соцсети

В Уфе сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности девушку, которая на Volkswagen Polo разъезжала по черниковскому парку «Первомайский». Об этом «КП-Уфа» 30 августа рассказали в городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 27 августа. Иномарку, ездившую по прогулочной зоне парка, на видео засняли очевидцы. Впоследствии случившимся заинтересовались правоохранительные органы – они возбудили административное расследование.

Сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя – им оказалась 25-летняя девушка. Она объяснила инспекторам, зачем заехала на машине в парк.

– Нарушила правила дорожного движения из-за того, что заблудилась в этом парке и пыталась выехать. Сама я не местная – с Иглинского района. Окрестность городскую очень плохо знаю. Не совсем еще привыкла. Я заехала в парк к сестренке. Думала, что разрешается, – сама понимала, что нельзя. Без каких-либо плохих помыслов, я не собиралась ничего плохого делать. Поняла, что здесь лучше не рисковать, развернулась и уехала, – сказала она.

За езду на тротуаре девушку привлекли к административной ответственности. Ей грозит штраф до 2 тыс. рублей.