Из-за марафона в центре Уфы 4 сентября перекроют 13 улиц

4 сентября в центре Уфы из-за международного марафона перекроют 13 улиц

В воскресенье, 4 сентября, в центре Уфы из-за международного марафона перекроют 13 улиц. Об этом 30 августа предупредила городская администрация.

Ограничение будет действовать с 7:00 до 15:30 по маршруту марафона, который пройдет по улицам Заки Валиди, Мажита Гафури, Пушкина, Карла Маркса, Ленина, Революционной, Мустая Карима, Достоевского, Коммунистической, Чернышевского, Крупской, Кирова и Театральной.

фото: ufaicity.info

Кроме того, с 12:00 3 сентября до 22:00 4 сентября будет закрыта улица Заки Валиди на участке между Карла Маркса и Советской.

Уфимский международный марафон в этом году станет восьмым по счету. Дистанция для бега и скандинавской ходьбы составит 2, 5, 10, 21,1, 42,2 километров. На соревнованиях соберутся участники из Башкирии, других городов России и нескольких стран мира. На данный момент на забег заявились более 3 тыс. человек.