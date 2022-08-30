Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2022 7:30

Россельхознадзор обнаружил 494 кг запрещенного сыра из Башкирии

Его предполагалось реализовать в Москве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Россельхознадзор Башкирии обнаружил 494 кг сыра, произведенного из неизвестного сырья на «Белебеевском молочном комбинате»

Россельхознадзор Башкирии обнаружил 494 кг сыра, произведенного из неизвестного сырья на «Белебеевском молочном комбинате»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россельхознадзор Башкирии обнаружил 494 кг сыра, произведенного из неизвестного сырья на «Белебеевском молочном комбинате». Об этом 29 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Башкирское предприятие 5 августа выработало молочную продукцию без указания данных о товарах, которые использовались в качестве сырья. В тот же день сыр был направлен в подмосковную логистическую компанию, которая оформила документы на его перевозку в торговые точки в Москве.

– Таким образом, предприятие АО «Белебеевский молочный комбинат» произвело молочную продукцию, в отношении которой не может быть подтверждена прослеживаемость, оборот такой продукции запрещается законодательством Российской Федерации, – передали в Россельхознадзоре.

Уполномоченному лицу комбината приостановили доступ в информационную систему «Меркурий», предназначенной для электронной сертификации продукции. Юрлицу предприятия объявили предостережение. Кроме того, Россельхознадор республики направил в управления ведомства по Москва, Московской и Тульской областям письмо для предотвращения дальнейшего ввода в оборот потенциально опасной продукции.