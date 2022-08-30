Россельхознадзор обнаружил 494 кг запрещенного сыра из Башкирии

Россельхознадзор Башкирии обнаружил 494 кг сыра, произведенного из неизвестного сырья на «Белебеевском молочном комбинате» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россельхознадзор Башкирии обнаружил 494 кг сыра, произведенного из неизвестного сырья на «Белебеевском молочном комбинате». Об этом 29 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Башкирское предприятие 5 августа выработало молочную продукцию без указания данных о товарах, которые использовались в качестве сырья. В тот же день сыр был направлен в подмосковную логистическую компанию, которая оформила документы на его перевозку в торговые точки в Москве.

– Таким образом, предприятие АО «Белебеевский молочный комбинат» произвело молочную продукцию, в отношении которой не может быть подтверждена прослеживаемость, оборот такой продукции запрещается законодательством Российской Федерации, – передали в Россельхознадзоре.

Уполномоченному лицу комбината приостановили доступ в информационную систему «Меркурий», предназначенной для электронной сертификации продукции. Юрлицу предприятия объявили предостережение. Кроме того, Россельхознадор республики направил в управления ведомства по Москва, Московской и Тульской областям письмо для предотвращения дальнейшего ввода в оборот потенциально опасной продукции.