Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2022 5:46

Дворник Юра из Уфы уехал в Луганскую народную республику

Там он помогает подготавливать школу к новому учебному году
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Дворник Юра (справа) с журналистом Радмиром Азнабаевым

Дворник Юра (справа) с журналистом Радмиром Азнабаевым

Ставший фотомоделью дворник Юрий Ветлугин из Уфы уехал в Луганскую народную республику. Сейчас он находится в городе Петровском, где помогает подготавливать к новому учебному году школу имени башкирского генерала Минигали Шаймуратова. Об этом 29 августа в своих соцсетях сообщил журналист Радмир Азнабаев.

Напомним, широкой общественности дворник Юра стал известен в начале 2021 года – после того как уфимский фотограф Роман Филиппов сделал с ним фотосессию, поместив его на выдуманную обложку журнала в стиле GQ. Он также рассказал и о нелегкой судьбе Ветлугина. Сразу после рождения Юра оказался в детдоме, куда его отдали пьющие родители, несколько раз он едва не лишился квартиры по вине мошенников и даже год провел в рабстве. В середине июля стало известно, что о нем снимут художественный фильм.