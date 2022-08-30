Дворник Юра из Уфы уехал в Луганскую народную республику

Дворник Юра (справа) с журналистом Радмиром Азнабаевым

Ставший фотомоделью дворник Юрий Ветлугин из Уфы уехал в Луганскую народную республику. Сейчас он находится в городе Петровском, где помогает подготавливать к новому учебному году школу имени башкирского генерала Минигали Шаймуратова. Об этом 29 августа в своих соцсетях сообщил журналист Радмир Азнабаев.

Напомним, широкой общественности дворник Юра стал известен в начале 2021 года – после того как уфимский фотограф Роман Филиппов сделал с ним фотосессию, поместив его на выдуманную обложку журнала в стиле GQ. Он также рассказал и о нелегкой судьбе Ветлугина. Сразу после рождения Юра оказался в детдоме, куда его отдали пьющие родители, несколько раз он едва не лишился квартиры по вине мошенников и даже год провел в рабстве. В середине июля стало известно, что о нем снимут художественный фильм.