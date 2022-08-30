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Происшествия30 августа 2022 6:47

В больнице в Башкирии после ДТП с Lada Priora скончался водитель мотоцикла Honda CB600

Авария со смертельным исходом произошла в городе Нефтекамске
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В больнице башкирского города Нефтекамска после ДТП с легковушкой скончался мотоциклист. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около девяти часов вечера. На улице Янаульской столкнулись Lada Priora и мотоцикл Honda CB600.

После инцидента 53-летнего водителя двухколесного транспорта доставили в центральную городскую больницу Нефтекамска. Через два часа он умер там от полученных травм. В Госавтоинспекции отметили, что мужчина управлял мотоциклом, который не был зарегистрирован.