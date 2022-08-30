Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2022 4:44

Для строительства развязки у жителей Уфы изымут дом, строения и земельные участки

Соответствующее постановление издала мэрия
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Для строительства транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева у жителей Уфы изымут дом, нежилые строения и земельные участки

Для строительства транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева у жителей Уфы изымут дом, нежилые строения и земельные участки

Фото: Тимур ХАНОВ

Для строительства транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева у жителей Уфы изымут дом, нежилые строения и земельные участки. Соответствующее постановление 26 августа подписал первый вице-мэр Сергей Кожевников.

Согласно документу, на последующий снос будут изымать жилой дом по улице Степана Кувыкина, 3а, а также три строения по улице Армавирской 35, 37 и 39. Также изъятию подлежат четыре земельных участка.

Строительство транспортной развязки предусмотрено проектом «Южные ворота». Он также предполагает реконструкцию улицы Пугачева и удлинение улицы Генералы Рыленко.