Для строительства развязки у жителей Уфы изымут дом, строения и земельные участки

Для строительства транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева у жителей Уфы изымут дом, нежилые строения и земельные участки Фото: Тимур ХАНОВ

Для строительства транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева у жителей Уфы изымут дом, нежилые строения и земельные участки. Соответствующее постановление 26 августа подписал первый вице-мэр Сергей Кожевников.

Согласно документу, на последующий снос будут изымать жилой дом по улице Степана Кувыкина, 3а, а также три строения по улице Армавирской 35, 37 и 39. Также изъятию подлежат четыре земельных участка.

Строительство транспортной развязки предусмотрено проектом «Южные ворота». Он также предполагает реконструкцию улицы Пугачева и удлинение улицы Генералы Рыленко.