Житель Башкирии погиб в собственном доме при пожаре

Пожар в доме по причине курения происходит во второй раз, в предыдущий раз огонь успели потушить соседи, и ЧП удалось избежать.

29 августа вечером в селе Камеево Мишкинского района произошел смертельный пожар, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС. Здесь загорелся частный дом. На место оперативно приехали сотрудники МЧС России, инструкторы Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы.

После тушения спасатели обнаружили в доме тело 65-летнего мужчины – хозяина дома. По предварительным данным, возгорание началось из-за курения. Примечательно, что пожар в доме по этой же причине происходит во второй раз, в предыдущий раз огонь успели потушить соседи, и ЧП удалось избежать.

Причины и обстоятельства пожара уточняются. В ГК РБ по ЧС убедительно просят жителей Башкирии быть осторожными в обращении с огнем.