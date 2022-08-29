В Башкирии появится пансионат для пожилых на 40 мест

Известно, что в пансионате будет 40 мест Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кушнаренковском районе Башкирии в селе Канлы откроется пансионат для пожилых, сообщил Андрей Назаров, премьер-министр правительства региона. Он отметил, что спрос на услуги пансионатов растет, однако открыть подобное место не так просто из-за высоких затрат и длительных сроков реализации. И решить проблему может ГЧП (государственно-частное партнерство).

- Предложенные сейчас государством правила позволяют значительную часть затрат компенсировать из бюджета, и это делает сферу социального обслуживания более привлекательной для бизнеса. Именно по такому механизму современный пансионат появится в селе Канлы Кушнаренковского района. Проект реализуем совместно с АНО центр социального обслуживания населения «Доверие-Кушнаренково» на условиях концессионного соглашения на 40 лет, - сказал чиновник.

Известно, что в пансионате будет 40 мест, а размер инвестиций оценивается в 20 млн рублей. 23 человека смогут находиться в пансионате бесплатно, если признаны нуждающимися в соответствии с законодательством. Люди будут проживать в комфортных палатах.

Также появятся рабочие места, их будет 19.