В Башкирии 25 молодых учителей получат гранты правительства

На поддержку властей претендуют учителя до 35 лет, которые устроились работать в школы в сельской местности и в населенных пунктах с численностью до 15 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 29 августа, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал указ, что 25 молодых учителей республики получат гранты от правительства. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

На поддержку властей претендуют учителя до 35 лет, которые устроились работать в школы в сельской местности и в населенных пунктах с численностью до 15 тысяч человек. Список уже утвержден, среди них учителя русского языка, информатики, английского языка, химии, физкультуры и других предметов, а также преподающие в начальной школе.

- Гранты в размере 40 тысяч рублей каждый присуждаются один раз в два года на конкурсной основе 25 лучшим молодым учителям государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений РБ, - пояснили в Минобразования.

Контролировать исполнение указа будет Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства республики.