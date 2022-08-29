Мэрия Уфы назвала маршруты, которые будут обслуживать 37 новых автобусов

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37 новых автобусов «Нефаз», которые госперевозчик «Башавтотранс» получил 29 августа, будут курсировать по восьми маршрутам Уфы: №30, 30к, 39, 51/51а, 57, 69 и 74. Об этом сообщила мэрия.

Там добавили, что осенью город получит еще 33 автобусов. За 2019-2021 годы автопарк «Башавтотранса» пополнился 943 новыми машинами, частные перевозчики купили 150 единиц транспорта.

Прибывшие в Уфу 29 августа автобусы большого класса рассчитаны на перевозку до 105 пассажиров. В салонах оборудованы информационное табло, навигационная система, кондиционеры и видеонаблюдение.