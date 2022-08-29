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Общество29 августа 2022 12:19

Жителей Башкирии предупредили о грозе и 34-градусной жаре

Местами по республике пройдет небольшой дождь
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
30 августа в Башкирии ожидается гроза и 34-градусная жара

30 августа в Башкирии ожидается гроза и 34-градусная жара

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 30 августа, в Башкирии ожидается гроза и 34-градусная жара. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили в госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

По данным Башгидрометцентра, завтра в республике прогнозируется переменная облачность. Ночью обойдется без осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер большую часть суток будет умеренным, при грозе возможны порывы.

Температура воздуха ночью упадет до +12, +17° (местами до +5, +10°), днем столбики термометров покажут +29, +34°.