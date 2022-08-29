В Башкирии водитель Kia Rio погиб на глазах у 11-летнего сына

фото: ГИБДД РБ

В Гафурийском районе Башкирии легковушка вылетела в кювет: водитель погиб, его малолетний сын выжил. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в пятом часу дня 28 августа. 49-летний мужчина за рулем Kia Rio не справился с управлением на гравийной дороге, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась.

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. В салоне также находился его 11-летний сын – он выжил, не получив никаких травм.

Ранее «КП-Уфа» писала о массовой аварии в Башкирии, где погибли 36-летний водитель и его 17-летний пассажир.