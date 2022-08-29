Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 августа 2022 11:09

В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил женщину, которая отвлеклась на телефон

Машинист поезда применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако столкновения избежать не удалось
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Иглинском районе Башкирии 28 августа грузовой поезд насмерть сбил женщину

В Иглинском районе Башкирии 28 августа грузовой поезд насмерть сбил женщину

Фото: Мария АНАНОВА

В Иглинском районе Башкирии 28 августа грузовой поезд насмерть сбил женщину. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил председатель госкомитет по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Как уточнили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте, инцидент произошел на 1658 километре перегона Иглино-Тавтиманово. Женщина шла вдоль железнодорожных путей, отвлекшись на телефон. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако столкновения избежать не удалось.

Сейчас следователи проводят проверку по факту несчастного случая.