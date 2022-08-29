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Общество29 августа 2022 8:26

Многодетной матери из Башкирии подарили портрет Путина с автографом

Она сама попросила о таком презенте для своего сына
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: пресс-служба главного федерального инспектора по Башкирии

фото: пресс-служба главного федерального инспектора по Башкирии

Матери троих детей из башкирского села Кармаскалы Индире Валеевой подарили портрет президента России Владимира Путина с его автографом. Женщина сама попросила о таком презенте. Об этом 29 августа со ссылкой на главного федерального инспектора по республике сообщил «Башинформ».

В письме Путину Валеева написала, что ее старший сын является его фанатом и, когда вырастит, планирует с ним встретится, а пока мечтает хотя бы о фото. Портрет многодетной матери вручили в Уфе в приемной президента.