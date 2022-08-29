Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2022 7:29

Один из городов Башкирии решил проблему с обманутыми дольщиками

В грядущую пятницу последние из них получат ключи от новых квартир
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Башкирский город Стерлитамак полностью решил с обманутыми дольщиками. Об этом на оперативном совещании в Центре управления республикой рассказал глава муниципалитета Рустем Газизов.

Глава региона Радий Хабиров поручил руководителю администрации города в грядущую пятницу вручить последним пяти обманутым дольщикам ключи от новых квартир.

– В пятницу ключи отдайте. Люди смотрят – квартиры стоят готовые из-за финансовых сложностей – мы их решили. Стерлитамак в этом случае у нас закрывается по дольщикам, – заявил Хабиров.