Один из городов Башкирии решил проблему с обманутыми дольщиками

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Башкирский город Стерлитамак полностью решил с обманутыми дольщиками. Об этом на оперативном совещании в Центре управления республикой рассказал глава муниципалитета Рустем Газизов.

Глава региона Радий Хабиров поручил руководителю администрации города в грядущую пятницу вручить последним пяти обманутым дольщикам ключи от новых квартир.

– В пятницу ключи отдайте. Люди смотрят – квартиры стоят готовые из-за финансовых сложностей – мы их решили. Стерлитамак в этом случае у нас закрывается по дольщикам, – заявил Хабиров.