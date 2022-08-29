В Уфе пассажир грузовой «ГАЗели» пострадал при ДТП с автобусом «Нефаз»

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 29 августа, в Уфе грузовик столкнулся с автобусом, один человек пострадал. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось около девяти часов утра. На улице Зеленая роща 31-летний водитель «ГАЗели» врезался в стоящий автобус «Нефаз». В аварии пострадал пассажир грузовика. Его доставили в больницу.

В Госавтоинспекции уточнили, что автобус остановился на обочине из-за технической неисправности. Пассажиров в его салоне в момент столкновения не было.

ГИБДД проводит разбирательство по факту аварии.