Радий Хабиров потребовал от чиновников устроить на работу бывших участников СВО на Украине

Фото: Алик Камалетдинов (vk.com/id16910854)

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что по окончании службы в армии экс-участников спецоперации на Украине необходимо трудоустроить. Соответствующее поручение он дал республиканскому кабинету министров.

- Эти ребята со временем будут возвращаться, среди них очень много толковых людей. И надо посмотреть, кадровые наши службы подключить. Кто-то из них уже завершает службу, надо заниматься их трудоустройством. Понятно, что у них статус высокий участников боевых операций, там льготы есть. Но я прошу правительство на это особое внимание обратить, - заявил Хабиров.

Также глава республики отметил, что после общения с участниками спецоперации он пришел к выводу, что у них «в голове полный порядок».