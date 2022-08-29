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Политика29 августа 2022 7:18

Радий Хабиров потребовал от чиновников устроить на работу бывших участников СВО на Украине

Глава Башкирии дал соответствующее поручение региональному кабмину
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Алик Камалетдинов (vk.com/id16910854)

Фото: Алик Камалетдинов (vk.com/id16910854)

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что по окончании службы в армии экс-участников спецоперации на Украине необходимо трудоустроить. Соответствующее поручение он дал республиканскому кабинету министров.

- Эти ребята со временем будут возвращаться, среди них очень много толковых людей. И надо посмотреть, кадровые наши службы подключить. Кто-то из них уже завершает службу, надо заниматься их трудоустройством. Понятно, что у них статус высокий участников боевых операций, там льготы есть. Но я прошу правительство на это особое внимание обратить, - заявил Хабиров.

Также глава республики отметил, что после общения с участниками спецоперации он пришел к выводу, что у них «в голове полный порядок».