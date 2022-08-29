Уфа получила 37 новых больших автобусов для пассажирских перевозок

фото: vk.com // Радий Хабиров

Госперевозчик «Башавтотранс» получил 37 новых больших автобусов «Нефаз» для общественных маршрутов в Уфе. Они будут обслуживать востребованные для жителей Затона, Демы, Сипайлово и Инорса рейсы. Об этом 29 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, новые автобусы работают экологичном газомоторном топливе и соответствуют требованиям доступной среды. В салонах есть электронное табло, тахограф, система видеонаблюдения, кондиционер и USB-розетки.

Хабиров добавил, что еще 33 автобуса поступят на маршруты Уфы в сентябре. Кроме того, республика прошла отбор в Минтрансе России и получит из федерального бюджета субсидию на покупку по нацпроекту. 35 машин из этой партии Башкирия ожидает в первом квартале 2023 года. «Наша цель – сделать транспортную систему одной из лучших в стране, и мы последовательно к ней идем», заключил глава Башкирии.