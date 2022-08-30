Жительницу Башкирии лишили родительских прав за хронический алкоголизм

В Башкирии 34-летнюю местную жительницу лишили родительских прав на несовершеннолетнего ребенка за хронический алкоголизм Фото: Алексей ФОКИН

В Башкирии 34-летнюю местную жительницу лишили родительских прав на несовершеннолетнего ребенка за хронический алкоголизм. Такое решение по иску ее родственника принял Караидельский межрайонный суд. Об этом инстанция сообщила 26 августа.

Как передали в суде, женщина уклоняется от воспитания ребенка, не заботится о его здоровье и развитии, материально не обеспечивает и продолжает злоупотреблять спиртным, несмотря на прохождение лечения от алкоголизма.

– Неоднократно привлекалась к административной ответственности, состоит на учете у врача нарколога с диагнозом «Хронический алкоголизм», – добавили в суде.

Иск о лишении женщины родительских прав поддержал местный прокурор.