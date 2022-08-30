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Общество30 августа 2022 4:17

Жительницу Башкирии лишили родительских прав за хронический алкоголизм

На фоне злоупотребления спиртным женщина не заботилась о ребенке и материально его не обеспечивала
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии 34-летнюю местную жительницу лишили родительских прав на несовершеннолетнего ребенка за хронический алкоголизм

В Башкирии 34-летнюю местную жительницу лишили родительских прав на несовершеннолетнего ребенка за хронический алкоголизм

Фото: Алексей ФОКИН

В Башкирии 34-летнюю местную жительницу лишили родительских прав на несовершеннолетнего ребенка за хронический алкоголизм. Такое решение по иску ее родственника принял Караидельский межрайонный суд. Об этом инстанция сообщила 26 августа.

Как передали в суде, женщина уклоняется от воспитания ребенка, не заботится о его здоровье и развитии, материально не обеспечивает и продолжает злоупотреблять спиртным, несмотря на прохождение лечения от алкоголизма.

– Неоднократно привлекалась к административной ответственности, состоит на учете у врача нарколога с диагнозом «Хронический алкоголизм», – добавили в суде.

Иск о лишении женщины родительских прав поддержал местный прокурор.