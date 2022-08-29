29 и 30 августа без горячей и холодной воды в Уфе останутся 16 жилых домов

29 и 30 августа из-за ремонтных работ без горячей и холодной воды в Уфе останутся жители 16 домов
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня и завтра, 29 и 30 августа, из-за ремонтных работ без горячей и холодной воды в Уфе останутся жители 16 домов. Об этом предупредил «Уфаводоканал».
29 августа с 10:00 до полуночи водоснабжение будет прекращено в четырех жилых домах по улице Мушникова 7/3, 13/6, 13/7, 13/8.
30 августа с 11:00 до полуночи отключение воды запланировано в 12 домах по улицам:
– Достоевского 73, 83;
– Кирова 31;
– Ленина 66, 72;
– Революционная 34;
– Цюрупы 83, 85, 91, 93, 100, 102.