29 и 30 августа без горячей и холодной воды в Уфе останутся 16 жилых домов

29 и 30 августа из-за ремонтных работ без горячей и холодной воды в Уфе останутся жители 16 домов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня и завтра, 29 и 30 августа, из-за ремонтных работ без горячей и холодной воды в Уфе останутся жители 16 домов. Об этом предупредил «Уфаводоканал».

29 августа с 10:00 до полуночи водоснабжение будет прекращено в четырех жилых домах по улице Мушникова 7/3, 13/6, 13/7, 13/8.

30 августа с 11:00 до полуночи отключение воды запланировано в 12 домах по улицам:

– Достоевского 73, 83;

– Кирова 31;

– Ленина 66, 72;

– Революционная 34;

– Цюрупы 83, 85, 91, 93, 100, 102.