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Общество29 августа 2022 5:06

В Башкирии 100-летний юбилей отметила долгожительница, у которой 27 внуков и 47 правнуков

Вековой день рождения отпраздновала Любовь Шибанова из Благовещенского района
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском селе Новонадеждино Благовещенского района 100-летний юбилей отметила долгожительница Любовь Шибанова, у которой 27 внуков, 47 правнуков и шесть праправнуков

В башкирском селе Новонадеждино Благовещенского района 100-летний юбилей отметила долгожительница Любовь Шибанова, у которой 27 внуков, 47 правнуков и шесть праправнуков

В башкирском селе Новонадеждино Благовещенского района 100-летний юбилей отметила долгожительница Любовь Шибанова, у которой 27 внуков, 47 правнуков и шесть праправнуков. Об этом 28 августа сообщил глава муниципалитета Олег Голов.

– Поздравляю Любовь Фроловну с прекрасным юбилеем! Желаю здоровья, благополучия и достатка вам и всей вашей дружной семье. Мы все восхищаемся вами! – написал чиновник.

Любовь Фроловна родилась в многодетной семье лесника в деревне Сергуяз в 1922 году. Оставшись без мамы после окончания трех классов школы, она стала помогать дома по хозяйству. В войну Шибанова работала на торфяннике, валила лес. Она вышла замуж в 1943 году. В ее семье родилось 12 детей. Супруг долгожительницы погиб, когда у нее на руках оставалось семеро несовершеннолетних детей.