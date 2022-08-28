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Происшествия28 августа 2022 16:09

В прокуратуре Башкирии раскрыли подробности массового ДТП на трассе, где погибли два человека

В результате аварии на месте скончались мужчина и 17-летний подросток
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Появились новые подробности массовой аварии на трассе в Башкирии, в результате которой погибли два человека. По данным ГИБДД, около 14:30 часов сегодня, 28 августа, на 1542 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск столкнулись большегруз Volvo» и три легковых автомобиля «Subaru», «Volkswagen Polo» и «Renault».

Позднее в пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что одним из погибших оказался 17-летний подросток.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники дорожной полиции, на место выехал прокурор Иглинского района Марсель Максютов, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.