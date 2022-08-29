В Башкирии сельские жители обнаружили убитую медведем корову

Фото: vk.com/sibayonline

Накануне жители деревни Хусаиново в Белорецком районе Башкирии обнаружили на улице тушу мертвой коровы. Сельчане уверены, что на скотину напал медведь. Фотография с мертвым животным быстро распространилась по соцсетям и мессенджерам.

К слову, выход медведей к человеческому жилищу в Башкирии происходит не редко. В минувшую субботу, 27 августа, медведя видели в курортной зоне на озере Якты-Куль. Тогда глава Абзелиловского района республики в своих соцсетях сообщил, что для отлова косолапого выехали специалисты из министерства экологии.