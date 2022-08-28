«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» на предсезонном турнире в Казани

Фото: скриншот видео трансляции

Сегодня, 28 августа, уфимский «Салават Юлаев» провел второй матч в рамках предсезонного турнира Кубка TANECO-2022 в Казани. На этот раз соперниками подопечных Виктора Козлова стали хоккеисты ярославского «Локомотива». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу железнодорожников, а «Салават» потерпел второе поражение на турнире подряд. Днем ранее уфимцы потерпели поражение от «Нефтехимика» в серии послематчевых буллитов – 3:4.

В матче с «Локомотивом» «Салават» никак не мог найти свою игру. В первом же периоде ярославцы забили в ворота Ильи Ежова две шайбы. Причем первую забросил Степан Никулин, выполняя назначенный рефери буллит за нарушение правил «юлаевцами». Вторую шайбу еще до перерыва забросил Александр Полунин.

Во втором периоде шайбу в ворота «Салавата» забросил Егор Коршков. Четвертый гол «Локомотива» был забит в третьем периоде, отличился Даниил Тесанов. Незадолго до конца матча «юлаевцы» забили гол престижа – отличился Иван Дроздов. По результативному баллу заработали Павел Коледов и Александр Хмелевски.

Следующий матч на Кубке TANECO-2022 «Салават Юлаев» проведет против хозяев турнира, казанского «Ак Барса».