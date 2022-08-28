Погода в Башкирии на понедельник, 29 августа

Жаркая погода сохранится в Башкирии как минимум еще на сутки

В предстоящий понедельник, 29 августа, в Башкирии ожидается жаркая и сухая погода. По данным Башгидрометцентра, в начале новой рабочей недели в республике осадков не ожидается. Ветер в этот день будет слабый и неустойчивый. Температура воздуха в ночь на понедельник составил +12, +17 градусов Цельсия, местами столбики термометров опустятся до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +27, +32 градуса Цельсия.

По данным сервиса Gismeteo, 29 августа ожидается северо-восточный ветер 1-2 метра в секунду. Ближе к ночи порывы усилятся до 8 метров в секунду. Влажность прогнозируется на уровне 46-42%, атмосферное давление по республике составит 752-755 миллиметров ртутного столба.