В Башкирии на водохранилище столкнулись два катера: два человека пострадали

Двоих пассажиров одного из катеров госпитализировали в Мелеузовскую ЦРБ

В ночь на 28 августа, на Нугушском водохранилище в Мелеузовском районе Башкирии столкнулись два катера. Сообщение о происшествии на воде поступило поздно вечером в главное управление МЧС по Башкирии. Как сообщает пресс-служба экстренного ведомства, по предварительной информации, один из участников «водного ДТП» скрылся с места происшествия. Сейчас его местонахождения устанавливают сотрудники полиции.

По данным МЧС по Башкирии, во втором катере находились шесть человек. Двое из них пострадали при столкновении: их госпитализировали в Мелеузовскую районную больницу. К счастью, детей на борту не было. В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники МВД.