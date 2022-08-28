В Башкирии простились с Виктором Заплоховым, погибшем в СВО на Украине

Фото: Рустем Газизов (vk.com/r.f.gazizov)

Накануне в Стерлитамаке состоялся траурный митинг и церемония прощания с Виктором Заплоховым, погибшем в спецоперации на территории Украины. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города Рустем Газизов. По словам чиновника, погибший служил по контракту в российской армии в звании ефрейтора и имел звание лейтенанта юстиции.

На прощание с Виктором Заплоховым пришли десятки горожан, друзья и знакомые молодого человека. На церемонию прощания приехал вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов. Он вручил родным погибшего орден генерала Шаймуратова, присужденный Виктору посмертно.

- Мы гордимся нашим земляком. Такие парни - настоящий пример мужества, стойкости, патриотизма. Искренне соболезнуем семье Виктора Алексеевича. Мы будем рядом, поможем и поддержим, - написал после траурной церемонии в своих соцсетях мэр Стерлитамака Рустем Газизов.