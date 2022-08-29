Сбылась мечта мальчика из Башкирии, который потерял руки во время игры в футбол

Наконец, сбылась заветная мечта 11-летнего Ильназа Давлетова из деревни Старобалтачево – у мальчика появилась собственная беговая дорожка, о которой он грезил несколько месяцев.

- Мне купили беговую дорожку, я так этому рад! Теперь и в снег, и в дождь я могу бегать. У меня дома теперь есть свой собственный спортзал, - с радостью рассказал Ильназ о своем подарке в соцсетях.

Напомним, о печальной истории Ильназа Давлетова «Комсомолка» писала в июле этого года. Год назад мальчик лишился обеих рук, коснувшись трансформатора во время игры в футбол. Множественные операции, реанимация, долгие месяцы в больнице: руки, к сожалению, пришлось ампутировать. Однако благодаря своему оптимизму и поддержке любящих родителей Ильназ быстро освоился с новым положением: на отлично окончил 4 класс, научился печатать ногами, читает книги, катается на лыжах, помогает маме по хозяйству и вообще – старается никогда не унывать. А еще ребенку установили бионические протезы, которые заменили некоторые из утраченных функций рук.

- Наш сын живет под девизом «Никогда не сдаваться, верить в себя и своих близких». И он действительно может быть примером даже для нас – взрослых людей, – рассказывала мама Ильназа Зульфия Давлетова.