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Общество28 августа 2022 7:59

Радий Хабиров поздравил шахтеров из Башкирии с профессиональным праздником

Руководитель региона поблагодарил горняков за труд
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: пресс-служба главы РБ

Фото: пресс-служба главы РБ

Сегодня, 28 августа, традиционно отмечается День шахтера. Это профессиональный праздник всех рабочих горнодобывающей промышленности. Всех причастных к этой сфере поздравил в своих социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров. Он опубликовал подборку фотографий горнодобывающих предприятий республики.

- С Днем шахтера! Поздравляю всех, кто имеет отношение к этой отрасли. Спасибо за ваш нелегкий труд. Сил и здоровья! – написал Радий Хабиров в своих социальных сетях.

Напомним, День шахтера отмечается каждый год в последнее воскресенье августа. Впервые в нашей стране этот праздник отметили в 1948 году.