Радий Хабиров поздравил шахтеров из Башкирии с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба главы РБ

Сегодня, 28 августа, традиционно отмечается День шахтера. Это профессиональный праздник всех рабочих горнодобывающей промышленности. Всех причастных к этой сфере поздравил в своих социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров. Он опубликовал подборку фотографий горнодобывающих предприятий республики.

- С Днем шахтера! Поздравляю всех, кто имеет отношение к этой отрасли. Спасибо за ваш нелегкий труд. Сил и здоровья! – написал Радий Хабиров в своих социальных сетях.

Напомним, День шахтера отмечается каждый год в последнее воскресенье августа. Впервые в нашей стране этот праздник отметили в 1948 году.