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Происшествия28 августа 2022 7:43

Жительница Башкирии за рулем легковушки въехала в озеро и утонула

ДТП произошло в Кугарчинском районе республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: ГК РБ по ЧС

Фото: ГК РБ по ЧС

В ночь на воскресенье, 28 августа, в экстренные службы поступил звонок с сообщением о том, что в Кугарчинском районе Башкирии местная жительница за рулем легковушки въехала в озеро. По данным госкомитета Башкирии по ЧС, ДТП произошло около деревни Азнагулово.

Как отметили в ведомстве, по предварительной версии женщина не справилась с управлением и въехала в озеро. К сожалению, он не смогла покинуть машину и утонула. Ее тело достали со дна озера водолазы-спасатели из госкомитета Башкирии по ЧС. В причинах и обстоятельствах аварии теперь будут разбираться дорожные полицейские.