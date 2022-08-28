Жительница Башкирии за рулем легковушки въехала в озеро и утонула

Фото: ГК РБ по ЧС

В ночь на воскресенье, 28 августа, в экстренные службы поступил звонок с сообщением о том, что в Кугарчинском районе Башкирии местная жительница за рулем легковушки въехала в озеро. По данным госкомитета Башкирии по ЧС, ДТП произошло около деревни Азнагулово.

Как отметили в ведомстве, по предварительной версии женщина не справилась с управлением и въехала в озеро. К сожалению, он не смогла покинуть машину и утонула. Ее тело достали со дна озера водолазы-спасатели из госкомитета Башкирии по ЧС. В причинах и обстоятельствах аварии теперь будут разбираться дорожные полицейские.