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Происшествия28 августа 2022 7:17

В Башкирии за сутки потушили три лесных пожара

На данный момент в республике ликвидированы все очаги лесных пожаров
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии за сутки потушили три лесных пожара, передает пресс-служба регионального управления МЧС. За это время сотрудники ведомства помогли ликвидировать один новый очаг лесного пожара площадью 0,31 гектара в Белорецком районе республики.

По данным ведомства, за сутки были ликвидированы еще два лесных пожара в Зианчуринском и Зилаирском районах Башкирии. Общая площадь возгорания составляла 1,8 гектара, очаги действовали с 26 августа. На данный момент в Башкирии лесных пожаров нет.

Как подчеркнули в пресс-службе МЧС по Башкирии, на данный момент в республике действует особый противопожарный режим, прогнозируются 3,4 и 5 классы пожароопасности.