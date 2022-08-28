Радий Хабиров оценил работу бизнес-шерифов Башкирии

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с бизнес-шерифами районных администраций республики. Встреча состоялась на форуме в Стерлитамаке, 27 августа. Руководитель региона высоко оценил работу заместителей глав районов по поддержке предпринимателей, как официально называется эта должность и заявил, что институт бизнес-шерифов стал важной частью системы поддержки предпринимательства.

- Два с половиной года назад здесь, в Стерлитамаке, мы дали старт институту бизнес-шерифов в Башкортостане. Считаю, что у нас все получилось. За это время мы вместе с главами муниципалитетов подобрали достойные кадры, которые занимаются развитием деловой активности, выступают проводниками интересов бизнеса и инвестиционных проектов в своих муниципалитетах, - заявил Радий Хабиров.

Глава Башкирии также подчеркнул, что идея создания бизнес-шерифов в районных администрациях, была по достоинству оценена федеральным правительством.