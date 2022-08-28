В Башкирии простятся с погибшим в СВО на Украине младшим сержантом Русланом Мухаметгалиным

Фото: пресс-служба администрации Учалинского района РБ (vk.com/uchalyraion)

В Башкирии проводят в последний путь погибшего в спецоперации на Украине младшим сержантом контрактной службы Русланом Мухаметгалиным. Молодой человек уроженец Учалинского района республики. Сообщение о его гибели и предстоящем прощании опубликовала администрация района в официальном сообществе в социальных сетях.

Прощание с контрактником Русланом Мухаметгалиным пройдет перед сельским Домом культуры родного села военнослужащего, Ильтебаново. Как отметили в районной администрации, церемония начнется 28 августа в 11:00 часов.