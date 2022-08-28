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Общество28 августа 2022 5:24

В Башкирии простятся с погибшим в СВО на Украине младшим сержантом Русланом Мухаметгалиным

Траурный митинг пройдет около сельского Дома культуры в родной деревне молодого человека
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: пресс-служба администрации Учалинского района РБ (vk.com/uchalyraion)

Фото: пресс-служба администрации Учалинского района РБ (vk.com/uchalyraion)

В Башкирии проводят в последний путь погибшего в спецоперации на Украине младшим сержантом контрактной службы Русланом Мухаметгалиным. Молодой человек уроженец Учалинского района республики. Сообщение о его гибели и предстоящем прощании опубликовала администрация района в официальном сообществе в социальных сетях.

Прощание с контрактником Русланом Мухаметгалиным пройдет перед сельским Домом культуры родного села военнослужащего, Ильтебаново. Как отметили в районной администрации, церемония начнется 28 августа в 11:00 часов.