В Башкирии простились с 22-летним рядовым Вадимом Венюковым, погибшим в СВО на Украине

фото: vk.com // Алексей Шмелёв

В парке Победы в башкирском в городе Октябрьском 27 августа простились с 22-летним рядовым Вадимом Венюковым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Алексей Шмелёв.

– Уважаемые Зиля Ниловна, Юрий Васильевич! От имени всех октябрьцев выражаю вам искренние соболезнования и разделяю с вами горечь невосполнимой утраты, – обратился чиновник к матери и отцу военного.

фото: vk.com // Алексей Шмелёв

Вадим Венюков – выпускник школы №20 и Октябрьского нефтяного колледжа. В армию его призвали в апреле 2019 года. Он проходил военную службу в бригаде радиоэлектронной борьбы Восточного Военного округа в Хабаровском крае. В марте 2020 года стал контрактником. После гибели Венюкова представили к Ордену Мужества.