На озере в Башкирии столкнулись моторная и резиновая лодки

При столкновении моторной и резиновой лодок на озере в башкирском городе Агидели пострадала 54-летняя женщина

При столкновении моторной и резиновой лодок на озере Лабода в башкирском городе Агидели пострадала 54-летняя женщина. Инцидент произошел около восьми часов вечера 27 августа. Об этом сообщило региональное МЧС.

– В моторной лодке находилось два человека, в резиновой - четыре. В результате столкновения пострадала женщина 1968 года рождения. Осматривается бригадой скорой медицинской помощи, – передали в экстренном ведомстве.

В причинах случившегося разбирается дознаватель МЧС.