Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 августа 2022 17:37

На озере в Башкирии столкнулись моторная и резиновая лодки

В результате инцидента пострадала 54-летняя женщина
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
При столкновении моторной и резиновой лодок на озере в башкирском городе Агидели пострадала 54-летняя женщина

При столкновении моторной и резиновой лодок на озере в башкирском городе Агидели пострадала 54-летняя женщина

При столкновении моторной и резиновой лодок на озере Лабода в башкирском городе Агидели пострадала 54-летняя женщина. Инцидент произошел около восьми часов вечера 27 августа. Об этом сообщило региональное МЧС.

– В моторной лодке находилось два человека, в резиновой - четыре. В результате столкновения пострадала женщина 1968 года рождения. Осматривается бригадой скорой медицинской помощи, – передали в экстренном ведомстве.

В причинах случившегося разбирается дознаватель МЧС.