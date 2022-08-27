Хабиров пришел на рынок садоводов в Стерлитамаке и скупил все овощи у пенсионерки

кадр видео: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров 27 августа посетил в Стерлитамаке рынок садоводов, для которых поручал организовать торговые места. Руководитель региона купил себе диких груш у одного из продавцов и все, что было на прилавке у пенсионерки, торговавшей урожаем с огорода, – 11 головок чеснока и порядка трех десятков помидоров.

– Для таких бабушек, которые на пенсии выращивают у себя на огородах огурцы, помидоры, капусту, я и поручил в каждом муниципалитете организовать продажу своих продуктов в цивилизованных условиях. Чтобы они не на ящиках сидели и не под дождем и солнцем продавали, а в комфорте, под навесами, – написал Хабиров.

Он призвал жителей не проходить мимо подобных рынков и потратить «совсем небольшую сумму», купив килограмм яблок или огурцов и пенсионеров-садоводов. «Во-первых, и жены будут вам признательны. А во-вторых – хоть немного поможете нашим бабушкам и дедушкам», – заключил глава Башкирии.

Ранее «КП-Уфа» прошлась по такому же рынку в Уфе. Что из этого вышло, можно узнать по ссылке.