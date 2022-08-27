За сутки в Башкирии зарегистрировали пять крупных очагов природных пожаров

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии с 26 августа было зарегистрировано пять крупных очагов ландшафтных пожаров на общей площади 28,8 гектара. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

– Лесные пожары возникли в Зилаирском, Зианчуринском, Белорецком районах. В Кигинском районе горела сухая трава на площади 23 га, – передали в аварийном ведомстве.

Спасатели локализовали и ликвидировали все пожары, также было предотвращено распространение огня на населенных пункты. Всего в тушении участвовали 15 единиц техники и более 30 человек.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в Башкирии действует особый противопожарный режим.