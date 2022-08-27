ГИБДД остановила под Уфой нетрезвого водителя автобуса

фото: ГИБДД РБ

Сотрудники ГИБДД в Уфимском районе остановили нетрезвого водителя автобуса «Нефаз». Экипаж заприметил пассажирскую машину утром 25 августа, когда она проезжала 1323 километре трассы Москва-Уфа. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Как выяснилось, 61-летний мужчина перегонял пустой автобус из Нефтекамска в Уфу. Во время беседы с ним инспекторы почувствовали запах алкоголя, рядом с шоферским креслом «Нефаза» также была замечена бутылка пива. Водитель отказался проходить освидетельствование, но признался, что накануне вечером употреблял алкоголь.

– С вечера выпил с соседом. От медосвидетельствования отказался, так как чувствую, что есть запах [алкоголя] еще, – сказал мужчина.

Водителя отстранили от управления транспортом. На него составили административные материалы.