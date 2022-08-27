За сутки COVID-19 в Башкирии подтвердили у 376 человек

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 376 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 376 жителей. Прирост заболевших непрерывно увеличивается с 16 августа. С начала пандемии на территории республики было зарегистрировано уже более 297 тыс. случаев инфицирования. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил местный оперштаб.

Переболели COVID-19 в регионе свыше 289,2 тыс. человек, 180 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа. Общее число умерших инфекции не растет с начала текущей недели и составляет 5 785 пациентов.

Прямо сейчас носителями коронавируса в Башкирии являются ровно 2 тыс. человек: 190 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.