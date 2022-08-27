В Башкирии 18-летний мотоциклист без прав врезался в забор во время погони от ГИБДД

фото: vk.com // Газета "ПОБЕДА" -город Бирск
В башкирском городе Бирске не имеющий водительских прав 18-летний мотоциклист врезался в забор во время погони от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел утром 26 августа. На пересечении улиц Интернациональной и Мира экипаж попытался остановить мотоциклиста, потому что у него не было шлема. Тот не реагировал на полицейских и попробовал от них скрыться.
– В ходе погони у дома по улице Интернациональной мотоциклист, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на забор. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, – передали в ГИБДД РБ.
Водитель мотоцикла был задержан. Против него составили административные материалы сразу по пяти статьям. Вот их список:
– несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
– нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов;
– невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства;
– движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения;
– управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.
Сотрудники ГИБДД отправили мотоцикл марки Shenda на спецстоянку.