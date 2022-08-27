В Башкирии 18-летний мотоциклист без прав врезался в забор во время погони от ГИБДД

фото: vk.com // Газета "ПОБЕДА" -город Бирск

В башкирском городе Бирске не имеющий водительских прав 18-летний мотоциклист врезался в забор во время погони от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 26 августа. На пересечении улиц Интернациональной и Мира экипаж попытался остановить мотоциклиста, потому что у него не было шлема. Тот не реагировал на полицейских и попробовал от них скрыться.

– В ходе погони у дома по улице Интернациональной мотоциклист, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на забор. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, – передали в ГИБДД РБ.

Водитель мотоцикла был задержан. Против него составили административные материалы сразу по пяти статьям. Вот их список:

– несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

– нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов;

– невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства;

– движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения;

– управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

Сотрудники ГИБДД отправили мотоцикл марки Shenda на спецстоянку.